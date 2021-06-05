Новости спорта 4 июня: Ребров покинул 'Ференцварош', в команде Джошуа сделали заявление о бое с Усиком

Промоутер Эдди Хирн рассказал о нежелании Энтони Джошуа защищать чемпионские пояса в бою с Александром Усиком, а Сергей Ребров покинул венгерский "Ференцварош".

Кроме того, на Roland Garros вспыхнул громкий скандал с российской теннисисткой.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 4 июня. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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