Экс-тренер "Миная" признался, что просил руководство клуба избавиться от Милевского

Бывший тренер "Миная" Василий Кобин признался, что у него был неприятный инцидент с нападающим клуба Артемом Милевским. По словам экс-футболиста "Шахтера", его подопечный отказался выходить на замену за 10 минут до окончания матча УПЛ против "Александрии", когда его команда проигрывала со счетом 0:3.

В интервью на YouTube-канале "Бомбардир" Василий рассказал, что хотел выпустить 36-летнего игрока вместе с молодыми футболистами, которые редко получали шанс проявить себя. Однако Милевский ответил, что его выход на поле не имеет смысла.

"У нас был инцидент с Артемом. Шла 80-я минута матча, мы проигрывали со счетом 0:3. Я начал делать замены, дал сыграть тем парням, которые мало играли. Я хотел выпустить Милевского вместе с ними, чтобы он помог им своим опытом. Мне не понравилась его реакция, так как это происходило на лавке для запасных, а не один на один. Артем сказал: "Васильевич, зачем я буду выходить? Матч уже проигран". Мне это не понравилось", – заявил Кобин.

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Он рассказал, что просил руководство попрощаться с Милевским после этой ситуации, но ему ответили отказом.

"На следующий день мы созвонились, обсудили ситуацию. Все мы люди, у нас разные характеры. Но моя позиция была такой: чтобы Артем покинул команду. Если человек не выходит на 10 минут, значит он и не поможет в следующих матчах. Мы обсуждали этот момент с руководством. Меня спросили, что случилось, я объяснил свою точку зрения, но мне ответили: "Давай пройдет время, ты сейчас на эмоциях". Действительно, мы с Милевским созвонились, все обсудили, но после этой ситуации я начал смотреть на него по-другому", – подытожил бывший наставник "Миная".

Артем присоединился к дебютанту УПЛ в зимнее межсезонье. Он принял участие в 10 матчах, но результативными действиями не отметился.

Напомним, что его клуб занял последнее место в украинской Премьер-лиге по итогам сезона и покинет высший дивизион, если донецкий "Олимпик" не объявит о банкротстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец назвал минимальную зарплату футболистов клуба.