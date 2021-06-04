Официально: "Ференцварош" сообщил об отставке Реброва

Украинский тренер Сергей Ребров больше не является наставником венгерского "Ференцвароша". Наш соотечественник покинул клуб из Будапешта после трех лет работы.

Об этом сообщает пресс-служба "фради", как называют столичный клуб. Соглашение между сторонами было рассчитано до лета будущего года, но стороны решили досрочно прекратить сотрудничество.

"Я хотел бы поблагодарить клуб, а также всех поклонников "Ференцвароша" за поддержку моей работы. Мы вместе достигли больших успехов, и я рад, что смог работать с таким популярным клубом с такой престижной историей", – прокомментировал Ребров свою отставку.

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Украинский специалист возглавил команду летом 2018 года и за это время добился с ней впечатляющих успехов. В частности, 47-летнему тренеру удалось трижды подряд выиграть чемпионат Венгрии, что "фради" в последний раз делали 93 года назад (1926-1928 гг.).

Кроме того, под руководством Реброва "Ференцварош" спустя 25 лет вернулся в групповой турнир Лиги чемпионов. Там команда заняла последнее место в квартете с туринским "Ювентусом", каталонской "Барселоной" и киевским "Динамо". Именно в столице Украины венгры потерпели решающее поражение, которое оставило их за бортом соревнований.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Ребров откровенно рассказал о конфликте с руководством "Ференцвароша". СМИ также выяснили, что украинский тренер может продолжить карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах, а затем вернуться в киевское "Динамо".