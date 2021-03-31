Новости спорта 30 марта: Россия проиграла Словакии в отборе ЧМ-2022

Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Словакии в отборе ЧМ-2022, а экс-игрок "Днепра" Артем Федецкий рассказал, как Евгений Хачериди не подал руки Виктору Януковичу.

Кроме того, тренер сборной Австрии Франко Фода раскритиковал украинскую судью Катерину Монзуль.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 30 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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