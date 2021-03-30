Во вторник, 30 марта, умер вице-президент "Динамо" по вопросам строительства Михаил Петрошенко. Ему было 80 лет.

Подтверждение этой информации появилось на официальном сайте киевлян. Президент команды Игорь Суркис выразил соболезнования его родным и близким.

"С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Михаила Тимофеевича Петрошенко, выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Жизненный путь Михаила Тимофеевича стал образцом для целых поколений наших соотечественников. Михаил Петрошенко профессионально и ответственно выполнял свою миссию – участвовал в развитии украинского государства и нашего клуба. Михаил Тимофеевич был профессионалом высочайшего уровня и человеком с большой буквы. Его целеустремленность, мудрость и порядочность многие годы служили во благо Украине и киевскому "Динамо". Светлая память о Михаиле Тимофеевиче навсегда останется в наших сердцах", – заявил Суркис-младший.

Отметим, что в киевском клубе Петрошенко работал еще со времен СССР. Он был абсолютно непубличной персоной и редко появлялся на публике и фотографиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер известный футболист из легендарного состава "Динамо".