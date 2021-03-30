Украинская боксерша сделала из лица соперницы "отбивную". Фотофакт

23-летняя немецкая боксерша Шайенн Хэнсон показала последствия поединка с украинкой Алиной Зайцевой.

Бой в рамках открытого чемпионата Германии по боксу в Герстхофене был остановлен в пятом раунде после того, как спортсменки серьезно столкнулись головами. На момент остановки немка лидировала на записках судей, поэтому ей была присуждена победа.

Шайенн в Instagram показала свое лицо после встречи, которое больше напоминало один большой синяк. Снимок стал вирусным в сети и за сутки набрал более 3000 отметок "нравится".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее непобедимая австралийская боксерша Эбани Бриджес (5-0-0, 2 КО) с 5-м размером груди, известная под псевдонимом "Блондинка-бомбардировщик", пришла на взвешивание перед боем против Керол Эрл (3-4-1, 3 КО) в кружевном бикини.