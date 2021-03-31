Новини спорту 30 березня: Росія програла Словаччині у відборі ЧС-2022

Збірна Росії з футболу зазнала поразки від команди Словаччини у відборі ЧС-2022, а екс-равець "Дніпра" Артем Федецький розповів, як Євген Хачеріді не подав руки Віктору Януковичу.

Крім того, тренер збірної Австрії Франко Фода розкритикував українську суддю Катерину Монзуль.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 30 березня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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