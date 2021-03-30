Тренер Австрии раскритиковал судейство Монзуль в историческом матче отбора на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода сделал замечание по работе украинской судьи Екатерины Монзуль в матче отбора на ЧМ-2022 против Фарерских островов.

По мнению наставника, гол в ворота его команды был забит с очевидным нарушением правил.

"Мы очень хорошо начали матч, оказывали давление на соперников с первых минут. Мы знали, что они опасны на стандартах, в том числе и во время аутов. В составе Фарерских островов вышли два футболиста, рост которых превышал 1,90 м. Таких игроков у нас нет. Тем не менее, в эпизоде с голом в наши ворота имело место очевидное нарушение правил, которое не должно было остаться незамеченным. Несмотря на это, наша команда спокойно восприняла эту ситуацию, взвинтила темп и начала хорошо комбинировать", – цитирует слова тренера официальный сайт Австрийского футбольного союза.

На видео этот момент можно посмотреть, начиная с 3:00.

Отметим, что Фарерские острова открыли счет в поединке, но подопечным Фоды удалось отличиться трижды еще до перерыва и установить окончательный результат – 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, Монзуль и ее французская коллега Стефани Фраппар стали первыми женщинами-арбитрами, который отработали на матчах мужского отбора на чемпионат мира.