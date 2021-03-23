Новости спорта 22 марта: Шевченко отреагировал на решение суда по матчу Швейцария – Украина

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объяснил невызов в команду лидера "Динамо" Виталия Буяльского, а также прокомментировал решение CAS по матчу со Швейцарией.

Кроме того, менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас назвал ориентировочную дату следующего боя украинского боксера.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 22 марта. Наши читатлеи считают наиболее интересными следующие материалы:

Швейцария – Украина: Шевченко отреагировал на решение о техническом поражении

Менеджер Ломаченко раскрыл ориентировочную дату возвращения украинца на ринг

Шевченко объяснил, почему снова не вызвал лидера "Динамо" в сборную Украины

Закрылся в туалете и не выходил: известны новые подробности конфликта Тайсона и "Шахтера"

Легенда "Шахтера" возмутился игрой футболистов после поражения от "Львова"

Футболист из английской Премьер-лиги делает украинский паспорт – Шевченко

В Индии на спортивном турнире рухнула трибуна со зрителями: сто человек пострадали. Видео