Менеджер Ломаченко раскрыл ориентировочную дату возвращения украинца на ринг

Менеджер Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) Эгис Климас заявил, что сейчас ведутся переговоры об организации следующего поединка украинца, который может состояться в июле.

В интервью YouTube-каналу Usachev TV он не стал называть имена боксеров, с которыми может встретиться наш соотечественник, но отметил, что у Василия не возникнет проблем с поиском соперников. По словам Эгиса, украинец полностью восстановился от травмы плеча, которое беспокоило его в чемпионском бою против Теофимо Лопеса.

"Что касается Ломаченко, то ведутся переговоры, что в июле вроде бы он должен вернуться на ринг. Найти соперников не тяжело, потому что он – Василий Ломаченко. Все хотят с ним побоксировать. Поэтому я не думаю, что у нас возникнут проблемы с поиском соперников. У него есть очень большое желание вернуть себе пояса. Василий восстановился на 100%, травма плеча осталась позади. Сейчас он полностью готов", – рассказал Климас.

Как сообщал OBOZREVATEL, одним из возможных соперников Ломаченко является непобедимый чемпион мира Дэвин Хэйни. Американец заявил, что отправил команде нашего соотечественника контракт на бой, однако Василий эту информацию опроверг.

В ответ на это отец Хэйни назвал украинца трусом и лжецом.