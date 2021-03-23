Новини спорту 22 березня: Шевченко відреагував на рішення суду щодо матчу Швейцарія – Україна

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко пояснив невиклик до команди лідера "Динамо" Віталія Буяльського, а також прокоментував рішення CAS щодо матчу зі Швейцарією.

Крім того, менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас назвав орієнтовну дату наступного бою українського боксера.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 22 березня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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