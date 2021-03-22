Легенда "Шахтера" возмутился игрой футболистов после поражения от "Львова"

Легендарный футболист донецкого "Шахтера" Виктор Грачев прошелся по игрокам команды после поражения "горняков" от "Львова" в 19-м туре УПЛ.

Один из лучших бомбардиров в истории "оранжево-черных" возмутился отношением подопечных Луиша Каштру к игре.

"Мне стыдно за игроков, потому что дойти до такого состояния... Смотреть на это безобразие сил не хватает. И больно, и обидно. Игроки просто себя не уважают или болельщиков – я не знаю. Разве так можно выходить в полустоячем состоянии и добиться результата? Для меня непонятно, что происходит. Я такого "Шахтера" давно не видел. Было все, но такого отношения... Полное разочарование", – цитирует Грачев сайт каналов "Футбол 1/2/3".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" воспользовалось поражением "Шахтера" от "Львова" и увеличило отрыв от "горняков" в турнирной таблице УПЛ.