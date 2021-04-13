Новости спорта 12 апреля: "Динамо" предложили обменять "нового Шевченко", киевляне хотят вернуть Ярмоленко

Александр Чеканов Футбол 09:11, 13.04.2021 Обновлено: 09:23, 13.04.2021

Киевскому "Динамо" предложили обменять Владислава Супрягу на форварда "Днепр-1" Артема Довбыка, а Руслан Малиновский повторил достижение легендарного Луиша Фигу в чемпионате Италии.

Кроме того, украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак объяснил свой пост в соцсетях о сгоревшей Москве.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 12 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Украинский чемпион Европы Чумак прокомментировал свой пост о сгоревшей Москве

"Динамо" предложили обменять "нового Шевченко" на нападающего сборной Украины

Малиновский повторил достижение легендарного Луиша Фигу в чемпионате Италии

МакГрегор заявил о срыве третьего боя с Порье, назвав соперника дураком

Украинец Чумак о ЧЕ в России: чувствовал, что нахожусь на территории вражеской страны

"Динамо" хочет вернуть Ярмоленко – СМИ

Леоненко объяснил, почему ждет победы "Динамо" в матче с "Шахтером" в УПЛ

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