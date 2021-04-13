Новости спорта 12 апреля: "Динамо" предложили обменять "нового Шевченко", киевляне хотят вернуть Ярмоленко
Киевскому "Динамо" предложили обменять Владислава Супрягу на форварда "Днепр-1" Артема Довбыка, а Руслан Малиновский повторил достижение легендарного Луиша Фигу в чемпионате Италии.
Кроме того, украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак объяснил свой пост в соцсетях о сгоревшей Москве.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 12 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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