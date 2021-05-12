Новости спорта 11 мая: Джойс сделал заявление из-за Усика, Зинченко выиграл АПЛ

Украинский футболист Александр Зинченко стал трехкратным чемпионом Англии по футболу, а британец Джо Джойс обратился к Энтони Джошуа из-за Александра Усика.

Кроме того, Мирча Луческу отказался отпускать Владислава Супрягу из киевского "Динамо".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 11 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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