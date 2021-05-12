Новости спорта 11 мая: Джойс сделал заявление из-за Усика, Зинченко выиграл АПЛ
Украинский футболист Александр Зинченко стал трехкратным чемпионом Англии по футболу, а британец Джо Джойс обратился к Энтони Джошуа из-за Александра Усика.
Кроме того, Мирча Луческу отказался отпускать Владислава Супрягу из киевского "Динамо".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 11 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Луческу отказался отдавать из "Динамо" "нового Шевченко"
Джойс обратился к Джошуа из-за Усика
Зинченко в третий раз выиграл чемпионат Англии
"Шахтер" подписал нового главного тренера – СМИ
Непобедимый украинский боксер, попавший в перестрелку, получил травму и отменил бой
Ребров признан лучшим тренером года в Венгрии
Украинская пловчиха, завоевавшая историческое "золото", поразила своей красотой