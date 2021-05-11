Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров признан лучшим тренером года в Венгрии, сообщает Футбольная ассоциация этой страны.

21 апреля знаменитый украинец в третий раз подряд привел "Ференцварош" к победе в национальном первенстве, которая позволит сыграть команде и в Лиге чемпионов.

Idén is a bajnokcsapat mestere, Szerhij Rebrov lett az év edzője, aki ősszel még a BL-csoportkörben is szerepelt a Fradival. ⚽️👏 pic.twitter.com/YXVGBJDsKT — MLSZ (@MLSZhivatalos) May 10, 2021

"Для меня самым важным всегда было работать не только с 11 игроками, которые выходят на поле в конкретном матче, но и со всеми, кто тренируется в команде. Мало кто верил, что "фради" смогут попасть в Лигу чемпионов. Однако игроки не смотрели на соперника, они были готовы побеждать", – цитирует Реброва пресс-служба "Ференцвароша".

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2017-го Сергей Ребров покинул киевское "Динамо" по окончании сезона, в котором "бело-синие" без шансов уступили чемпионство "Шахтеру". Его преемником в столичной команде стал Александр Хацкевич.

Спустя месяц Ребров возглавил арабский "Аль-Ахли" в котором проработал год, в августе 2018-го перейдя в "Ференцварош".

За три сезона "фради" трижды подряд становились чемпионом Венгрии, а также выступали в Лиге Европы 2019/2020 и Лиге чемпионов 2020/2021.

Несмотря на победу в венгерском первенстве в 2021 году, Сергей Станиславович пожаловался на ситуацию со своим будущем в клубе из Будапешта.

В субботу, 8 мая, команда нашего соотечественника совершила камбэк в выездном матче последнего тура первенства страны против "Гонведа", установив несколько рекордов.