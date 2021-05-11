"Шахтер" подписал нового главного тренера – СМИ
Донецкий "Шахтер" подписал контракт с итальянским тренером Роберто Де Дзерби, сообщает Sassuolo News.
Соглашение, по которому 41-летний специалист возглавит вице-чемпионов Украины, рассчитано на 2 года с опцией продления еще на год.
СМИ называют и зарплату тренера: она составит 2 млн евро за сезон. Также предусмотрена система бонусов за успешный сезон.
У Де Дзерби, возглавляющего сейчас "Сассуоло", остаются последние 3 игры сезона в чемпионате Италии. Однако, как бы сезон ни закончился, это не повлияет на выбор тренера, который согласился уехать в Украину, утверждают журналисты.
Серия А заканчивается 23 мая и до этой дате Де Дзерби с "Сауссуоло" сыграют против "Ювентуса", "Пармы" и "Лацио", после чего может полностью сосредоточиться на "Шахтере".
Отметим, что нынешний наставник "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что покидает клуб. Эту информацию подтвердил и президент "горняков" Ринат Ахметов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ назвали зарплату и длительность контракта Де Дзерби с "Шахтером".