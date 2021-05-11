Непобедимый украинский боксер, попавший в перестрелку, получил травму и отменил бой

Непобедимый украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) заявил о том, что его бой с бывшим бойцом UFC Артемом Лобовым, назначенный на 19 июне не состоится в запланированный срок.

По словам Беринчика, он на спаррингах с Анатолием Шпонарским повредил свое левое плечо в клинче.

"В спорте я уже 22-й год, и у меня есть свои боксерские травмы. Извините, так бывает. Бой с Артемом Лобовым переносится на 24 июля. Примите мои извинения", – сообщил Беринчик в своем Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Денис заявил, что на тренировке попал в перестрелку.

33-летний уроженец Краснодона выложил видео у себя в Instagram, где подробно описал произошедшее.

Отметим, что ранее Лобов уничижительно высказался о Денисе. 34-летний уроженец Нижнего Новгорода абсолютно уверен в своей победе, так как считает, что кулачные бои это его тема и пообещал Беринчика в клинче "потрепать, как малыша".