Луческу отказался отдавать из "Динамо" "нового Шевченко"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу отказался отдавать своего форварда Владислава Супрягу в "Днепр-1", сообщил в эфире Youtube-канала FootballHub Игорь Цыганык.

По словам журналиста, из-за того, что днепряне отдали своего форварда Алексея Хобленко в аренду в норвежский "Стабек", им срочно нужна была замена. Поэтому они обратились к киевлянам с просьбой об аренде Супряги.

21-летний футболист молодежной сборной Украины уже защищал цвета "Днепра-1" в сезоне 2019/20, приняв участие в 17 матчах и забив 8 голов. В "Динамо" Супряга 17 раза выходил на поле в УПЛ, дважды отметившись точным ударом по воротам соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевлянам предложили обменять Супрягу, которого сенегальский агент Ибрагим Сонко назвал новым Шевченко.

Позже появилась информация, что киевляне готовы снизить цену на Влада.