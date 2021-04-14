Официальный экипировщик олимпийской команды России презентовала коллекцию одежды, в которой спортсмены РФ будут выступать на Олимпиаде-2020 в Токио.

На Олимпиаде-2020 в Токио российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. На форме разрешены цвета флага, но рядом со словом "Россия" обязательно должна быть приписка "нейтральные атлеты".

Форма олимпийской сборной России вызвала отвращение у болельщиков Кадр из трансляции

Фанаты раскритиковали форму олимпийской сборной России Кадр из трансляции

Форма олимпийской сборной России

Форма олимпийской сборной России

Форма олимпийской сборной России Кадр из трансляции

Состоялась презентация формы олимпийской сборной России

Разрешены цвета флага

В интернете российские болельщики не смогли сдержать эмоций, комментируя произведение отечественных дизайнеров.

"Держат уровень – как всегда де*ьмo", "У кого хватит духу сказать дочке генерала, что она ни разу не дизайнер", "Как будто у бомжей одежду отжали", "Отвратительно", "Спортивный костюм мечты. Коллекция дома культуры. Балашиха 1993 год", "Какой ужас. Дизайн 90-х в линялых цветах. От осинки не родятся апельсинки", – пишут юзеры.

Комментарии под фото sports.ru

Болельщики критикуют разработчиков sports.ru

Россияне возмущены таким дизайном sports.ru

Юзеры не стеснялись в выражениях sports.ru

Фанаты не смогли сдержать эмоций sports.ru

Комментарии под фото sports.ru

Отметим, что главным дизайнером и основателем бренда ZASPORT является Анастасия Задорина, которая приходится дочерью руководителю Службы обеспечения деятельности ФСБ России Михаила Шекина.

Анастасия Задорина и министр спорта РФ

Осенью 2014 года Задорина организовала акцию по обмену предметов импортной одежды на футболки ZA Sport с надписями "В гробу я видел ваши санкции", "Тополь санкций не боится", "Санкции? Не смешите мои Искандеры".

Певица Анна Семенович после участие в этой "патриотической акции" и съемках в футболке с надписью "Санкции? Не смешите мои "Искандеры", попала в базу данных "Миротворца".