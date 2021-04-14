Офіційний екіпірувальник олімпійської команди Росії презентував колекцію одягу, в якій спортсмени РФ будуть виступати на Олімпіаді-2020 на Токіо.

На Олімпіаді-2020 на Токіо російські спортсмени виступатимуть у нейтральному статусі. На формі дозволені кольору прапора, але поруч зі словом "Росія" обов'язково повинна бути приписка "нейтральні атлети".

Форма олімпійської збірної Росії викликала огиду у вболівальників Кадр з трансляції

Фанати розкритикували форму олімпійської збірної Росії Кадр з трансляції

Форма олімпійської збірної Росії

Форма олімпійської збірної Росії

Форма олімпійської збірної Росії Кадр з трансляції

Відбулася презентація форми олімпійської збірної Росії

Дозволені кольору прапора

В інтернеті російські вболівальники не змогли стримати емоцій, коментуючи твір вітчизняних дизайнерів.

"Тримають рівень – як завжди ла*нo", "У кого вистачить духу сказати доньці генерала, що вона ні разу не дизайнер?", "Неначе у бомжів одяг віджали", "Огидно", "Спортивний костюм мрії. Колекція будинку культури. Балашиха 1993 рік", "Який жах. Дизайн 90-х в линялих кольорах. Від осинки не народяться апельсинки", – пишуть користувачі.

Коментарі під фото sports.ru

Вболівальники критикують розробників sports.ru

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Фанати не змогли стримати емоцій sports.ru

Коментарі під фото sports.ru

Відзначимо, що головним дизайнером і засновником бренду ZASPORT є Анастасія Задоріна, яка припадає дочкою керівнику Служби забезпечення діяльності ФСБ Росії Михайла Шекіна.

Анастасія Задоріна і міністр спорту РФ

Восени 2014 року Задоріна організувала акцію з обміну предметів імпортного одягу на футболки ZA Sport з написами "В гробу я бачив ваші санкції", "Тополя санкцій не боїться", "Санкції? Не смішіть мої Іскандери".

Співачка Анна Семенович після участь в цій "патріотичної акції" і зйомках в футболці з написом "Санкції? Не смішіть мої" Іскандери", потрапила в базу даних "Миротворця".