'Никто не воспринимает': футболист сборной Украины рассказал о судьбе родителей в оккупированном Херсоне

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев сильно переживает за судьбу родителей, которые находятся в оккупированном Херсоне. По его словам, российские агрессоры сами на понимают, зачем вторглись на нашу территорию.

Об этом Караваев рассказал в интервью YouTube-каналу "Пряма червона". Футболист сборной Украины рассказал, что оккупанты перекрыли гуманитарные коридоры.

"Было тяжело, когда пропадала с ними связь. Когда пишут, что все хорошо и нормально, ты легче это переносишь. Просто вообще непонятно и русские сами не дадут ответ на вопрос, зачем они пришли на нашу землю. Их никто не ждал, их никто не воспринимает. Да, они никого не трогают, оккупация, но они не знают, что делать. Они закрыли все гуманитарные коридоры, туда ничего нельзя доставить. Ты все время в голове держишь, чтобы у них была еда, вода, лекарство", – сказал Караваев.

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Напомним, по данным российских пропагандистских СМИ, оккупанты на Херсонщине готовят обращение к главарю Кремля Владимиру Путину о включении региона в состав РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Новой Каховке Херсонской области агрессоры похитили футбольную арбитрессу Ирину Петрову.