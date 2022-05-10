Украинскую судью похитили в Херсонской области: пьяные оккупанты ждали участницу митингов у подъезда собственного дома

Оккупанты в Херсонской области продолжают терроризировать проукраинское население. 9 мая они похитили украинского арбитра Ирину Петрову возле ее дома. Инцидент произошел в Новой Каховке, которая находится под контролем военных РФ с первого дня полномасштабной войны в Украине.

О похищении футбольного судьи на своей странице в Facebook сообщила Каховская городская территориальная громада.

По информации, полученной от свидетелей преступления, около 16:00 у подъезда дома, в котором проживает 37-летняя Ирина, к ней подошли неизвестные в гражданской одежде с георгиевскими лентами. Оккупанты или коллаборанты были явно в нетрезвом состоянии.

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По словам очевидцев, "колорады" принудительно забрали Петрову в отделение полиции, где, предположительно, она и находится в настоящее время. Хотя никаких точных данных об этом нет. Как и о том, что рефери в безопасности, а не подвергается пыткам за свою проукраинскую позицию.

После оккупации Херсонской области россиянами Ирина активно участвовала в проукраинских митингах, на которые выходила с плакатами о том, что "Новая Каховка – это Украина". Судя по всему, "новая власть" вышла на Петрову по доносу кого-то из предателей.

Также появились слухи, что Ирина накануне отказалась судить футбольный турнир, организованный в ее городе оккупантами.

Тем временем в социальных сетях люди возмущаются не только скотским поведением оккупантов и их сторонников, но и бездействием свидетелей похищения, которые не помогли девушке. Мол, часть мужчин в Херсонской области недостаточно активно отстаивают свою позицию, а вместо этого пьют по-черному.

Отметим, что в качестве арбитра Петрова обслуживала как международные турниры среди женщин, так и украинские соревнования среди мужчин. Кроме того, в Новой Каховке Ирина работает тренером по футболу.

Ранее мы сообщали, что украинская судья оказалась в заложниках оккупантов. Марина Стрелецкая рассказала, что российские солдаты сначала просили еду, а потом забирали все.