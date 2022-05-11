Оккупанты заговорили о включении Херсонщины в состав РФ: обратятся к Путину

Так называемый "замглавы администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заговорил о присоединении региона к России. С такой просьбой оккупанты намерены обратиться к своему диктатору Владимиру Путину.

Ранее рашисты уже изъявляли желание сделать Херсонщину одним из регионов России. Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС в Telegram.

"Руководство Херсонской области намерено обратиться к Путину о принятии региона в состав РФ, сообщает замглавы администрации", – написало российское издание.

Также коллаборант Стремоусов рассказал, что в Херсонскую область направятся учителя из временно оккупированного Крыма. По его словам, они "помогут своим коллегам перестроить учебный процесс под российские стандарты".

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Примечательно, что в Кремле уже отреагировали на заявления о "присоединении" к РФ Херсонщины. По словам путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, возможность "включения" Херсонской области в состав России должна иметь чёткое юридическое обоснование. Также он отметил, что решение должны принять жители области.

"Определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными", – цитирует Пескова один из Telegram-каналов.

Свои захватнические желание в отношении Херсонской области оккупанты выражали не единожды. Ранее так называемый вице-премьер оккупационного правительства Крыма Георгий Мурадов размечтался об аннексии новых регионов Украины. По его словам, юго-восточные территории Украины могут войти в состав РФ.

Напомним, оккупанты в Херсонской области и самом Херсоне, вероятно, собираются принудительно отбирать квартиры у тех, кто покинул оккупированную территорию. Недвижимость собираются использовать для "полноценного проживания прибывших граждан".

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты планируют вооружить заключенных и отправить воевать против Вооруженных сил Украины. Таких людей в областном центре – более двух тысяч. Также рашисты могут "мобилизовать" местных жителей и отправить на фронт.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты, которые решили назвать себя "властью" захваченной украинской Херсонщины, заявили, что жители региона якобы "будут иметь право на паспорт и гражданство РФ". Кроме того, захватчики задумали вернуть местных жителей во времена Российской империи и возродить герб области 1803 года.