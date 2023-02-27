''Несправедливо дискриминирован'': в России обвинили УЕФА, ФИФА и ''гнилых политиков западных стран'' в войне против РФ

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили обвинил международные федерации в дискриминации российского футбола и поддержал проведение товарищеского матча национальной команды РФ с Ираном. Участник двух чемпионатов мира выразил уверенность в том, что представителей страны-агрессора не вернут в турниры УЕФА и ФИФА в ближайшее время.

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Об этом Кавазашвили заявил в интервью порталу "РБ Спорт". Экс-игрок московских "Спартака" и "Торпедо" добавил, что с Россией воюет "Запад во главе с Америкой", поэтому Российскому футбольному союзу (РФС) нужно как можно скорее принимать решение о переходе в Азию.

"Российский футбол несправедливо дискриминирован от решений футбольного сообщества, которое работает и выполняет все указания гнилых политиков западных стран. УЕФА не допускает нас никуда, но у нас есть вариант вступить в Азию. Однако РФС уверенно думает, что УЕФА и ФИФА допустят нас до европейских соревнований в ближайшем будущем со словами: "Вэлком, друзья, играйте с нами!" Не будет такого, забудьте! Запад во главе с Америкой воюет! Нам надо играть с Ираном и другими азиатскими странами", – сказал Кавазашвили.

Ранее Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на решение об отстранении команд страны-агрессора от международных соревнований.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА ввел дополнительное наказание для России на фоне войны в Украине, лишив ее престижного турнира.

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