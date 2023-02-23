Суд в Швейцарии принял окончательное решение по отстранению России от турниров УЕФА и ФИФА

Верховный суд Швейцарии (SFT) отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на отстранение от международных турниров команд из страны-агрессора. Представители национальной федерации не смогли своевременно отправить иск против Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), что и послужило причиной такого решение.

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Об этом в SFT заявили в ответ на запрос пропагандистского информационного агентства ТАСС. "Апелляция была подана несвоевременно и, следовательно, не может быть рассмотрена. Поэтому судья объявил обращение недопустимым. Никакие расходы не взимаются и не присуждаются. Данное решение доводится до сведения сторон и CAS", – говорится в решении инстанции.

По правилам суда, на подачу апелляции РФС имел 30 дней, но не уложился в отведенные сроки. Вследствие этого Федеральный верховный суд Швейцарии не удовлетворил заявление российской стороны.

В стране-агрессоре по традиции во всем обвинили политизацию спорта. "В связи с политической обстановкой возникли проблемы с бесперебойной доставкой корреспонденции из Швейцарии. В этой связи полный текст решения CAS был получен представителями РФС только в январе этого года. С момента получения оригинала решения представители РФС направили жалобу в SFT, которая, по мнению РФС, была направлена в срок", – прокомментировали в РФС.

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