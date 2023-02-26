Официально. Сборная России по футболу сыграет с ''мракобесами, вешающими людей на кранах''

В рамках сотрудничества между Россией и Ираном в сфере футбола, запланирован товарищеский матч между национальными сборными двух стран. Матч состоится 23 марта в Тегеране, сообщил директор по связям с общественностью Федерации футбола Ирана Амир Махди Аллави.

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Это уже не первая игра, проводимая для укрепления дружеских отношений между двумя странами. 10 дней назад чемпион России "Зенит" провел товарищеский матч с иранским клубом "Сепахан".

Информацию подтвердили и в Российском футбольном союзе. Согласно информации, стороны в настоящее время работают над подготовкой и согласованием всех необходимых документов и деталей встречи, чтобы обеспечить успешное проведение поединка.

Эта новость вызвала бурный ажиотаж среди российских болельщиков.

"Играть с мракобесами,которые вешают людей на кранах, девушек убивают за сдвинутый хиджаб, грозятся уничтожить Израиль ядерной бомбой,это уже за пределами добра и зла", – пишут шокированные пользователи.

Другие с сарказмом предлагают сыграть еще с Афганистаном и КНДР.

"Можно тройничок замутить.После Тегерана в Багдад ну и к Киму на 90 минут. Турне трех "трамплинов", – иронизируют фанаты.

Любители футбола из РФ признают, что это будет очень тяжелая игра с ноября 2021 года, когда Россия в последнем туре отбора на чемпионат мира-2022 проиграла сборной Хорватии и не смогла с первого места выйти в финальную часть турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре прошлого года сборная России по футболу не смогла в товарищеском матче обыграть команду Таджикистана (108-й номер в рейтинге ФИФА). Поединок в Душанбе завершился со счетом 0:0.

С таким же счетом завершился поединок в Ташкенте против сборной Узбекистана.

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