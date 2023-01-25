Исполнительный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА) принял решение перенести место проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года из российской Казани в греческие Афины. Соответствующее заседание состоялось 25 января в Доме европейского футбола в Ньоне, Швейцария.

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Игра состоится на стадионе имени Георгиоса Караискакиса в столице Греции в среду, 16 августа, в 22:00 по киевскому времени.

Также были утверждены новые форматы соревнований мужских сборных европейской квалификации на Евро или ЧМ, которые вступят в силу в сентябре 2024 года.

Команды будут разделены на 12 групп по четыре и пять команд, что оживит соревнование, сделав его менее предсказуемым и более динамичным.

При сохранении традиционных домашних и выездных матчей и принципа "все играют со всеми" этот простой формат предложит более конкурентоспособные группы на всех уровнях.

Квалификационные матчи для квинтетов начнутся в марте (или в июне, если они все еще будут играть в четвертьфиналах Лиги наций УЕФА или участвуют в матчах повышения/понижения). Команды, собранные в квартеты, свои кампании начнут в сентябре.

Победители групп европейских квалификаций будут напрямую претендовать на Евро или чемпионат мира ФИФА, тогда как команды, занявшие вторые места, либо пройдут квалификацию напрямую, либо примут участие в матчах плей-офф (вместе с командами Лиги наций УЕФА).

Никаких изменений в финальном турнире ЕВРО, в котором по-прежнему будут участвовать 24 команды, предложено не было. Новый формат будет реализован после Евро-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, после начала полномасштабного вторжения в Украину УЕФА отстранил российские футбольные клубы от еврокубков, а национальную сборную от розыгрыша Лиги наций.

Также УЕФА отклонил заявку России на проведение финальной части чемпионата Европы 2028 или 2030 года.

Кроме того, Европейский футбольный союз перенес финал Лиги чемпионов из российского Санкт-Петербурга. Решающий матч состоялся в конце мая Париже.

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