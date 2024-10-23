'Ненадолго его хватило'. Милевский появился на публике и шокировал болельщиков своим видом. Видео

Знаменитый в прошлом украинский футболист Артем Милевский появился на матче Украинской футбольной Медиалиги (УФМ), спровоцировав бурное обсуждение в социальных сетях. 39-летний динамовец несмотря на пасмурный день был в солнцезащитных очках, а его лицо было существенно опухшим.

Видео дня

В комментариях болельщики остались поражены внешним видом своего бывшего кумира, отметив, что тот вновь начал злоупотреблять алкоголем.

"Что то опять Миля выглядит плохо", "Опять кабину заливает", "Без пузыря дела не будет", "Эх, ненадолго его хватило. Дальше кабину заливает", "Что-то Миля на старые грабли наступает", "Будка немного опухла у Артёма", "Очкарик продолжает быть опухшим", – пишут юзеры.

Напомним, что Артем Милевский в апреле этого года возобновил карьеру футболиста, подписав контракт с киевским медиаклубом IGNIS. В игре 5-го тура IGNIS встречался с "Профаном", за который выступает Александр Алиев. В этой встрече Артем исполнял роль тренера. Матч "Профан" – IGNIS завершился со счетом 4:1.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре минувшего года в сети появилось видео с Милевским, которое шокировало болельщиков.

Они потребовали от друзей срочно спасать футболиста. Позже стало известно о его госпитализации. За время лечения Артем закодировался и сбросил 20 килограммов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!