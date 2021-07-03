Не Вацко: названы комментаторы на матч Украина – Англия
Комментировать четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между Украиной и Англией будут Андрей Столярчук и Владислав Шалота. О том, что он будет работать во время игры написал сам Шалота у себя в Instagram.
Поединок начнется 3 июля в 22:00 и будет транслироваться на телеканалах "Украина" и "Футбол 1/2".
"Когда узнал, что буду комментировать матч. Я до сих пор не верю в это", – написал в сторис Шалота.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее букмекеры опубликовали прогноз на победителя матча Украина – Англия.
Напомним, что сборная Украины по футболу в 1/8 финала Евро-2020 победила Швецию. Победный гол в концовке второго экстратайма забил Артем Довбик.
После этого в сети появилось видео фантастических эмоций Виктора Вацко, который комментировал игру.
Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".