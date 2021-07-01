Вацко "сошел с ума" после гола Довбика: появилось видео невероятной реакции комментатора

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Виктор Вацко

Известный украинский журналист Виктор Вацко, комментировавший поединок 1/8 финала чемпионата Европы по футболу-2020 между Украиной и Швецией, крайне эмоционально отреагировал на победный гол нашей команды. В дополнительное время решающий мяч забил игрок "Днепра-1", что вызвало бурю эмоций у комментатора.

Виктор Вацко

Видео фантастической реакции Вацко сняла камера, которая находилась рядом с ним в комментаторской трибуне. Ролик у себя в Telegram-канале выложил телеканал "Футбол".

"Зинченко...подача...Гол!!! Артем Довбик приносит нам победу! Я сказал, у него будет момент!"- кричал телеведущий в первые секунды.

Видео дня
Виктор Вацко не смог сдержать эмоций

"Нет слов. Просто нет слов. Нет положения вне игры. 2-1!", - попробовал найти в себе силы продолжить репортаж Вацко.

Виктор Вацко долго кричал от радости

OBOZREVATEL предлагает своим читателям еще раз пережить эти фантастические секунды радости.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобные эмоции случились с Вацко и после игры 2-го тура Евро-2020 с Северной Македонией.

Виктор Вацко во время матча с Северной Македонией

Свою следующую игру Украина проведет с Англией.

Матч Украина – Англия пройдет в Риме

Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут матч, а также прогноз букмекеров.

Украинские фанаты.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

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