Известный украинский журналист Виктор Вацко, комментировавший поединок 1/8 финала чемпионата Европы по футболу-2020 между Украиной и Швецией, крайне эмоционально отреагировал на победный гол нашей команды. В дополнительное время решающий мяч забил игрок "Днепра-1", что вызвало бурю эмоций у комментатора.

Видео фантастической реакции Вацко сняла камера, которая находилась рядом с ним в комментаторской трибуне. Ролик у себя в Telegram-канале выложил телеканал "Футбол".

"Зинченко...подача...Гол!!! Артем Довбик приносит нам победу! Я сказал, у него будет момент!"- кричал телеведущий в первые секунды.

Видео дня

"Нет слов. Просто нет слов. Нет положения вне игры. 2-1!", - попробовал найти в себе силы продолжить репортаж Вацко.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям еще раз пережить эти фантастические секунды радости.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобные эмоции случились с Вацко и после игры 2-го тура Евро-2020 с Северной Македонией.

Свою следующую игру Украина проведет с Англией.

Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут матч, а также прогноз букмекеров.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".