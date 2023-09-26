'Не пьют и не играют': Алиев эпично раскритиковал футболистов 'Динамо'

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев раскритиковал нынешнее поколение игроков команды. Экс-полузащитник "бело-синих", в частности, возмутился не только игрой и результатами подопечных тренера Мирчи Луческу, но и их поведением за пределами поля.

Об этом Алиев заявил в интервью YouTube-каналу Ксении Больбот. Александр отметил, что сегодняшняя молодежь "Динамо" не соответствует тому уровню, который от футболистов требуют болельщики. Кроме того, он рассказал о разговоре с президентом киевлян Игорем Суркисом.

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"Мы проигрываем всем. О Лиге чемпионов мы уже не говорим, если мы уже в Лиге конференций ничего не показываем. Мы пили, но играли, а сейчас не пьют и не играют. У меня был разговор с Игорем Суркисом, мы как-то сидели разговаривали, я ему говорю: "Михайлович, ну ты скажи им, пусть выпьют". – "Да они и пить не умеют". Мы пили, но и играли, а сейчас у них вот это все: приставки, контр-страйки, контр-что-то-там. Уровень молодежи сейчас такой", – сказал Алиев.

Ранее экс-динамовец рассказал о госпитализации его партнера по столичной команде и сборной Украины Артема Милевского. Также Алиев признался, что отказался от своего отца из-за его поддержки войны в нашей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" добыло эффектную победу над ЛНЗ в 8-м туре Премьер-лиги Украины.

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