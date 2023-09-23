Два пенальти и 6 голов. 'Динамо' победило в историческом матче УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" со счетом 4:2. победило черкасский ЛНЗ в 8-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Первый в истории поединок между этими командами в УПЛ состоялся на Центральном стадионе Черкасс.

Подопечные Луческу начали матч феерично, открыв счет уже на 3-й минуте. Бражко увидел, что голкипер хозяев оставил открытым левый угол и метров с 35 пушечным выстрелом отправил мяч точно в сетку.

ЛНЗ смог отыграться после перерыва. Караваев сыграл рукой в своей штрафной и арбитр после помощи VAR поставил 11-метров. Удар с точки реализовал Бойко.

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На 72-й минуте Ярмоленко вновь вывел столичный клуб вперед. Ветеран "Динамо" получив пас в штрафной от Бражко смог развернуться и точно пробить.

Третий гол с пенальти за "Динамо" на 78-й минуте забил Буяльский.

Оставшееся время атаковали больше гости, но в итоге пропустили на последней минуте от Прядуна.

На этом футболисты не остановились. Буквально в следующей же атаки черкасчане пропустили быструю контратаку, которую замкнул Волошин.

В турнирной таблице "бело-синие" идут на 4-й строчке с 12 очками. У "Динамо" остается три игры в запасе.

Свой следующий матч "Динамо" 1 октября проведет против "Александрии".

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