''Не очень хороший человек'': Месси досталось от УЕФА из-за вратаря Аргентины, который устроил вакханалию после победы на ЧМ-2022

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александар Чеферин жестко раскритиковал вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса за его поведение после финала ЧМ-2022, после которого его назвали самым ненавистным человеком в истории. Словенский функционер назвал отвратительными действия голкипера, который издевался над форвардом Франции Килианом Мбаппе и демонстрировал нецензурные жесты.

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Об этом Чеферин заявил для книги "Мессианико", пишет испанское издание Marca. Глава УЕФА также упрекнул капитана аргентинцев Лионеля Месси, который никак не повлиял на своего партнера, который, в частности, во время празднования победы на мундиале использовал куклу с изображением Мбаппе.

"В конце концов, Месси весь год играет с Мбаппе. Месси должен был что-то сказать, сказать ему прекратить это делать, проявить некоторое уважение. Так нельзя делать. Я не понимаю, почему Мартинес высмеивал Мбаппе. Эта кукла и все такое. Это было отвратительно. Это не спортивно, это было примитивно, и мне это не нравилось. Ты выиграл чемпионат мира! Прояви величие, покажи, что ты не примитивен. Ты можешь быть идеальным вратарем, но если ты не очень хороший человек..." – подчеркнул Чеферин.

Напомним, Мартинес вызвал шквал критики своими действиями на поле во время финала ЧМ, в раздевалке после матча и во время празднования завоевания Кубка мира в Буэнос-Айресе, когда носил куклу с изображение нападающего Килиана Мбаппе. Сам футболист обвинил во всем своих партнеров по сборной.

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