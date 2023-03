Вратарь Аргентины, устроивший вакханалию после победы на ЧМ-2022, обвинил во всем партнеров по сборной

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес обвинил своих партнеров в том, что они спровоцировали его скандальное поведение после победы в финале чемпионата мира 2022 года. Голкипер бирмингемской "Астон Виллы" после игры отметился неприличным жестом, получив после игры приз лучшего на мундиале, а затем издевался над нападающим сборной Франции Киллиана Мбаппе.

В интервью порталу TyC Sports Мартинес отметил, что поспорил со своими партнерами, что приставит "Золотую перчатку" ЧМ-2022 к паху. Кроме того, он добавил, что даже не рассматривал возможности повторить этот жест на церемонии The Best, которую провела ФИФА и где он был назван лучим вратарем года.

"Конечно, я не горжусь этим. Это был просто спор. Когда все узнали, что мне вручат золотую перчатку, парни спросили у меня: "А почему бы тебе не повторить то, что ты сделал на Кубке Америки? Что если?" Это вина моих партнеров по команде. The Best – совсем другое мероприятие, там все в костюмах... На поле ты способен на многое из-за адреналина, да. На The Best у меня была одна цель – не расплакаться", – сказал Мартинес.

Напомним, Эмилиано Мартинес вызвал шквал критики своими действиями на поле во время финала ЧМ, в раздевалке после матча и во время празднования завоевания Кубка мира в Буэнос-Айресе, когда носил куклу с изображение нападающего Килиана Мбаппе. Президент Федерации футбола Франции направил жалобу на 30-летнего вратаря сборной Аргентины. А легендарный шотландский футболист Грэм Сунесс обозвал футболиста клоуном.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович раскритиковал аргентинских футболистов, устроивших настоящую вакханалию на праздновании победы на ЧМ-2022.

