УЕФА принял решение по Беларуси

Футбольные команды из Беларуси по-прежнему смогут принимать участие в международных соревнованиях. Как сообщает sportschau.de, исполнительный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА) принял решение против исключения.

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Единственным изменением стало то, что у РБ забрали проведение футбольного мундиаля среди девушек-подростков.

"Мы обсудили Беларусь и решили, что страна будет лишена женского чемпионата мира до 19 лет. В остальном "ситуация находится на контроле", – сообщил на пресс-конференции в среду, 5 апреля, президент УЕФА Александер Чеферин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее более 100 депутатов Европарламента направили Чеферину письмо с призывом исключить Беларусь.

"Тот факт, что белорусская сборная участвует в чемпионате Европы, позже будет использован диктатором Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что его хорошо поддерживают в международном сообществе", - говорилось в тексте.

Ранее УЕФА отстранил от отбора Евро-2024 сборную Россию, к которой применили санкции после полномасштабного вторжения РФ в Украину. При этом белорусы были допущены к турниру, однако команда РБ развели с Украиной.

Отметим, что Беларусь по итогам жеребьевки попала в группу I квалификации ЧЕ-2024, где играет со Швейцарией, Израилем, Румынией, Косово и Андоррой. После двух туров белорусская сборная идет на последнем месте с 2 поражениями. Разница мячей 1-7.

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