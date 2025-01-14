'Не могу поверить'. Внешний вид Пятова, завершившего карьеру и которого бросила жена, вызвал ажиотаж у болельщиков. Фото

Свежие фото экс-вратаря "Шахтера" Андрея Пятова, завершившего карьеру летом 2022 года, привлекло внимание поклонников. На снимке, сделанном во время его участия в любительском теннисном турнире, видно, что легендарный голкипер заметно поправился.

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В соцсетях не заставили себя ждать эмоциональные комментарии. Кто-то с ностальгией отметил: "Не можу повірити, що він вже давно завершив кар'єру". Другие с юмором заметили схожесть Пятова с другим известным украинцем: "Мне показалось? Или Пятка реально чем жирнее, тем больше похож на Усика".

Как сообщал OBOZ.UA, 3 ноября прошлого года Пятов подтвердил информацию о том, что он расстался со своей супругой Юлией. Жена экс-футболиста подала на развод после 19 лет брака. При этом о причинах раскола в семье вратаря, который сыграл более 100 матчей за национальную команду, ничего не известно.

Сам Андрей уже прокомментировал развод с женой.

В свою очередь Юлия Пятова выразила недовольство ситуацией в стране и намекнула на переезд из Украины. Супруга экс-футболиста, отметила, что людей продолжают "заталкивать в рамки и долги", забыв упомянуть об агрессии РФ.

Ранее журналист Игорь Бурбас назвал причину того, что Андрей и Юлия решили развестись. До этого Пятова отметила, что столкнулась с абсурдными обвинениями болельщиков.

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