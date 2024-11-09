'Проблема не в изменах'. Названа причина, почему Пятова бросила жена после 19 лет брака

Бывший журналист Игорь Бурбас рассказал, что знаменитый украинский голкипер Андрей Пятов лишился семьи из-за пристрастия к азартным играм. 1 ноября стало известно, что супруга легенды "Шахтера" и сборной Украины Юлия подала на развод.

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У пары за 19 лет родилось четверо детей: три дочери и сын. Старшая дочь Дарья (15 лет), средняя Милана (13) и сын Лев (5). В сентябре 2021 года у них появилась младшая дочь Майя.

"Конечно, проблема не в изменах, потому что Андрей образцовый семьянин. Дело не в алкоголе. По моей информации, причина в другой зависимости: в игромании, которая продолжается уже годами. Какие-то долги там есть", – рассказал Бурбас.

Несколько дней назад Пятов у себя в Instagram подтвердил, что его бросила супруга, отметив, что позже найдет в себе силы и расскажет больше о причинах их разрыва, чтобы эта история послужила уроком другим: "Расскажу, чтобы вы не совершали тех же ошибок. Но позже…".

Отметим, что еще летом Андрей и Юля выкладывали совместные фотографии, поздравляя друг друга с годовщиной свадьбы.

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