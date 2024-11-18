'Страна запугивает и заталкивает в долги': жена Пятова намекнула на переезд из Украины

Жена легендарного вратаря донецкого "Шахтера" Андрея Пятова Юлия выразила недовольство ситуацией в стране и намекнула на переезд из Украины. Супруга экс-футболиста, которая недавно подала на развод, отметила, что людей продолжают "заталкивать в рамки и долги", забыв упомянуть об агрессии РФ.

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Об этом Пятова загадочно написала на своей странице в социальной сети Instagram. При этом она не уточнила, что конкретно имеется в виду, отметив, что хотела бы лучшей судьбы для своих детей. Поэтому Юлия не исключает, что покинет родную страну и переедет в другую.

"Я наслаждалась городом и осенним солнышком. Я все больше и больше люблю Украину и никуда не хочу переезжать, но если так и будет продолжаться, и страна не станет любить нас (а не заставлять, запугивать, заталкивать в рамки и долги), буду вынуждена искать лучшую судьбу себе и детям где-нибудь", – написала Пятова.

Ранее журналист Игорь Бурбас назвал причину того, что Андрей и Юлия решили развестись. До этого Пятова отметила, что столкнулась с абсурдными обвинениями болельщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Пятов прокомментировал развод с женой после 19 лет совместной жизни и рождения четырех детей.

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