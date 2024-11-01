Жена легенды сборной Украины подала на развод через 19 лет брака: как выглядит Юлия Пятова. Фото

Жена легендарного вратаря донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова Юлия подала на развод с супругом после 19 лет брака. При этом о причинах раскола в семье бывшего футболиста, который сыграл более 100 матчей за национальную команду, ничего не известно.

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Дело о расторжении брака значится на официальном сайте Печерского районного суда Киева. Истцом выступает именно Юлия, которая подала иск 28 октября.

Юлия и Андрей познакомились в середине 2000-х в одном из фитнес-центров. В 2005 году пара сыграла свадьбу. Супруги воспитывают четырех детей: трех девочек – Дашу (2006-го года рождения), Милану (2009) и Майу (2014), и сына Льва, которому в феврале нынешнего года исполнилось 5 лет.

На своей странице в социальной сети Instagram Юлия не публикует фото мужа с начала августа. В то же время старые совместные снимки она не удаляла. 24 июня Пятовы отметили 19 лет брака.

Андрей Пятов за свою карьеру играл за два клуба – полтавскую "Ворсклу" и донецкий "Шахтер". В его активе 690 матчей на высшем уровне. Летом 2023 года принял решения завершить выступления и стал тренером вратарей "горняков".

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