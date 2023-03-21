Не хотят играть: в России пожаловались на проблемы сборной и заявили о ''поэтапном возвращении'' в международный футбол

Европейский футбольный союз (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) якобы ведут с Россией переговоры по возвращению команд из страны-агрессорки в свои турниры. При этом национальная команда из РФ столкнулась с серьезными проблемами в организации даже товарищеских матчей.

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Об этом в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС рассказал заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачев. По его словами, сборная тренера Валерия Карпина действительно может принять участие в чемпионата CAFA-2023, так как с ней не хотят играть серьезные соперники.

"Деятельность сборной не заморожена. Она сильно пострадала, мы не испытываем поток желающих с нами играть. Это очень тяжелый переговорный процесс, ведутся переговоры по участию в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии в июне (CAFA). Мы сохранили корпоративные права на участие в ФИФА и УЕФА, но ведем переговоры с коллегами о поэтапном возвращении к соревнованиям", – заявил Рогачев.

Отметим, что 23 марта сборная России сыграет товарищеский матч в Иране, а затем 26 марта примет в Санкт-Петербурге Ирак. УЕФА уже отреагировал на решение РФ выступить на чемпионате CAFA-2023.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал смертоубийством участие команды в чемпионате CAFA.

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