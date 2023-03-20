''Это будет смертоубийство'': тренер сборной России оценил возвращение в международный футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает нецелесообразным участие команды в первом чемпионате Центрально-азиатской футбольной ассоциации (CAFA). По мнению специалиста, международный турнир, который намечен на первую половину июня не вписывается в календарь, а к тому же будет проходить в тяжелых погодных условиях.

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Об этом Карпин заявил в интервью YouTube-каналу "Фабрика футбола". Он назвал буквальным самоубийством для сборной России поездку в Ташкент и Бишкек, а также пожаловался на качество полей в Средней Азии.

"Есть такое приглашение. Хотел бы ли я? С одной стороны, да. С другой стороны, это будет происходить в июне. Там будет жарко. 3 июня у нас чемпионат заканчивается, 9 июня у них там начинается. То есть все футболисты без отпуска. Плюс – какие там будут поля и на этой жаре. Мы сейчас были в Средней Азии, и там были поля не лучшего качества, мягко говоря. А если будет жара и поля буду совсем сухими – это будет смертоубийство. Взять из отпуска футболистов и вернуть их травмированными – человек 7-8… А на этих полях они могут травмироваться легко. Надо думать", – сказал Карпин.

Отметим, что кроме России на CAFA 2023 должны сыграть Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Афганистан и еще неназванная азиатская сборная. Результаты игр пойдут в мировой рейтинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европейском футбольном союзе (УЕФА) отреагировали на решение сборной России выступить на чемпионате CAFA.

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