Названо единственное условие, по которому Петраков может отказаться от Малиновского

Знаменитый российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал конфликт между главным тренером сборной Украины по футболу Александром Петраковым и игроком "Аталанты" Русланом Малиновским. По мнению журналиста, Петраков может не вызывать Руслана в национальную команду, но при этом обязан побеждать в матчах.

Андронов полагает, что Александр Васильевич, упершись из-за Малиновского, получил в матче с Боснией и Герцеговиной то, что хотел, намекая на амбиции тренера в ущерб результату.

"И еще получит. Если ты тренер национальной сборной и идешь all-in против своего же игрока — ты обязан побеждать. Ты имеешь право на собственное мнение. Но только при одном условии — ты побеждаешь", — написал Андронов у себя в Telegram-канале.

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Как сообщал OBOZREVATEL, матч 8-го тура отбора на чемпионат Европы-2020 между Украиной и Боснией и Герцеговиной завершился со счетом 1:1.

Уже на 15-й минуте Андрей Ярмоленко открыл счет, однако во втором тайме гости восстановили равновесие.

После матча Петраков сказал, что в раздевалке все футболисты очень расстроены результатом.

Также Александр Васильевич признался, какую ошибку он совершил в матче.