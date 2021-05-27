Назван самый дорогой футболист сборной Украины на Евро-2020

Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимости футболистов перед началом Евро-2020, которое пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Самым дорогим украинским игроком сейчас является Руслан Малиновский, ценник на которого вырос до 30 миллионов евро (на 9 млн евро).

Также в тройку вошли полузащитники "Динамо" Виктор Цыганков и "Манчестер Сити" Александр Зинченко (оба – 25 млн евро). Стоимость первого увеличилась на 1 млн евро, а второго – на 5 млн евро.

Четвертым по дороговизне представителем сборной Украины стал Виталий Миколенко из "Динамо" (17 млн, +2 млн евро). Пятую строчку занял представитель "Гента" Роман Яремчук (15 млн евро, +2 млн евро).

Стоит отметить, что Малиновский стал единственным нашим соотечественником, который вошел в десятку самых дорогих игроков группы C, в которую кроме Украины попали Нидерланды, Северная Македония и Австрия. Он поделил девятое место с несколькими другими футболистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Коваленко из "Аталанты" и Евгений Коноплянка из "Шахтера" пропустят Евро-2020 из-за травм. Также в матчах чемпионата Европы не смогут сыграть лидер "Динамо" Виталий Буяльский, защитник "горняков" Валерий Бондарь и нападающий донецкого клуба Жуниор Мораес.