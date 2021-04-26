Сборная Украины понесла еще одну потерю перед Евро-2020

Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь не поможет сборной Украины на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

Об этом официально сообщили в "горняцком" клубе. По словам директора департамента медицины "оранжево-черных" Дмитрия Скибинского, 22-летний футболист получил травму связок колена, и пропустит минимум три месяца.

"В матче с "Александрией" Валерий получил достаточно серьезную травму – разрыв боковой связки коленного сустава. На данный момент принято решение о консервативном лечении. Ориентировочный срок восстановления игрока в этом случае – около трех месяцев", – сказал Скибинский.

Отметим, что Бондарь в нынешнем сезоне сыграл 11 матчей в Премьер-лиге и без замен отыграл весь групповой этап Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес порвал крестообразные связки колена и вылетел из игры на полгода.