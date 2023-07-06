newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

"Нас закрыли в каком-то ангаре": Ротань выразил возмущение после 1:5 от Испании в полуфинале Евро-2023

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
7,2 т.
'Нас закрыли в каком-то ангаре': Ротань выразил возмущение после 1:5 от Испании в полуфинале Евро-2023

Молодежной сборной Украины по футболу не хватило свежести и функциональной готовности в полуфинальном матче чемпионата Европы-2023 с Испанией. Кроме того, команда столкнулась с неожиданными организационными проблемами – в частности, она не смогла вовремя добраться на свою базу после победы над Францией.

Видео дня

Об этом на пресс-конфереции после поражения от испанцев заявил тренер "сине-желтых" Руслан Ротань, информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Наставник нашей сборной поблагодарил свою команду за турнир, на котором она смогла добыть историческую путевку на Олимпийские игры.

"Нас закрыли в каком-то ангаре": Ротань выразил возмущение после 1:5 от Испании в полуфинале Евро-2023
"Нас закрыли в каком-то ангаре": Ротань выразил возмущение после 1:5 от Испании в полуфинале Евро-2023

"Сегодня нам банально не хватило восстановления, чтобы быть готовыми на сто процентов. Я не понимаю, как мы добирались сюда после игры с Францией. Эти задержки рейсов непонятные, нас закрыли в каком-то ангаре, мы просидели четыре часа в аэропорту вместо того, чтобы восстанавливаться. Мы прибыли в отель в час ночи. Для меня на таком турнире это загадка. Не было тех эмоций и свежести, которые должны быть в этом поединке. Поэтому у нас такой результат. Я хочу выразить огромную благодарность нашим ребятам за то, что мы очень хорошо выглядели на Евро", – сказал Ротань.

"Нас закрыли в каком-то ангаре": Ротань выразил возмущение после 1:5 от Испании в полуфинале Евро-2023
"Нас закрыли в каком-то ангаре": Ротань выразил возмущение после 1:5 от Испании в полуфинале Евро-2023

Напомним, сборная Украины пропустила пять мячей от Испании на молодежном Евро-2023 и не смогла выйти в финал турнира. Наша команда завоевала бронзовые награды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ) назвала тренера олимпийской сборной Украины, который повезет команду на Игры-2024 в Париж.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!