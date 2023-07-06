'Нас закрыли в каком-то ангаре': Ротань выразил возмущение после 1:5 от Испании в полуфинале Евро-2023

Молодежной сборной Украины по футболу не хватило свежести и функциональной готовности в полуфинальном матче чемпионата Европы-2023 с Испанией. Кроме того, команда столкнулась с неожиданными организационными проблемами – в частности, она не смогла вовремя добраться на свою базу после победы над Францией.

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Об этом на пресс-конфереции после поражения от испанцев заявил тренер "сине-желтых" Руслан Ротань, информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Наставник нашей сборной поблагодарил свою команду за турнир, на котором она смогла добыть историческую путевку на Олимпийские игры.

"Сегодня нам банально не хватило восстановления, чтобы быть готовыми на сто процентов. Я не понимаю, как мы добирались сюда после игры с Францией. Эти задержки рейсов непонятные, нас закрыли в каком-то ангаре, мы просидели четыре часа в аэропорту вместо того, чтобы восстанавливаться. Мы прибыли в отель в час ночи. Для меня на таком турнире это загадка. Не было тех эмоций и свежести, которые должны быть в этом поединке. Поэтому у нас такой результат. Я хочу выразить огромную благодарность нашим ребятам за то, что мы очень хорошо выглядели на Евро", – сказал Ротань.

Напомним, сборная Украины пропустила пять мячей от Испании на молодежном Евро-2023 и не смогла выйти в финал турнира. Наша команда завоевала бронзовые награды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ) назвала тренера олимпийской сборной Украины, который повезет команду на Игры-2024 в Париж.

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