Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла на Олимпиаду

Сборная Украины по футболу впервые в своей истории выступит на Олимпийских играх. Это стало возможным после того, как подопечные тренера Руслана Ротаня победили Францию в четвертьфинале молодежного чемпионата Европы-2023, который в эти дни проходит в Румынии и Грузии.

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"Сине-желтые", пропустив гол на 19-й минуте, сумели еще до перерыва выйти вперед, а в концовке игры забить третий мяч, который снял все вопросы о победителе. С учетом того, что англичане выиграли свой поединок против Швейцарии, украинцы гарантировали себе поездку в Париж.

Вместе с нашей командой благодаря выходу в полуфинал Евро-2023 на Олимпиаду-2024 также поедут представители Израиля и Испании, с которой украинцы сойдутся в битве за путевку в решающий матч континентального первенства.

Отметим, что в игровых видах спорта Украина сумела лишь однажды попасть в призеры на летних ОИ. На Играх-2004 в Афинах наши соотечественницы взяли бронзу в гандбольном турнире.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты опозорились с "антиукраинскими протестами" на молодежном чемпионате Европы по футболу 2023 года.

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