''Это позорище''. Валуева высмеяли после слов о Гааге

Знаменитый российский экс-боксер Николай Валуев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить жалобу Российского футбольного союза (РФС) на отстранение сборной России от чемпионата мира по футболу-2022. Валуев заявил, что свое решение CAS опубликовал под давлением некого "политического начальства".

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"Ничего нового в отклонении апелляций РФС спортивным арбитражным судом нет. У CAS всегда было и будет политическое начальство. Вспомните пример Гааги и суда над Милошевичем – в CAS ситуация похожая, они подвергаются давлению со стороны", – цитирует депутата Госдумы "РБ Спорт".

Эти слова Валуева вызвали бурную реакцию у российских болельщиков. Высказывания бывшего спортсмена назвали позором, а также посоветовали Николаю лишний раз не упоминать этот нидерландский город.

"Отличное сравнение спортивного арбитражного суда с военным трибуналом. Это из той же оперы, что и "конфликт в Украине – подвиг наших дедов в ВОВ", – пишут юзеры.

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