'Нам не нужны': Россия назвала фейком категоричное заявление УЕФА о возвращении РФ в мировой футбол

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сделал вид, что глава европейского футбола (УЕФА) Александер Чеферин не говорил о допуске команд из РФ в международные турниры только после окончания войны в Украине. Несмотря на наличие видеозаписи этих слов словенца, функционер из страны-агрессорки в лучших традициях кремлевской пропаганды попытался убедить болельщиков в том, что это ложь западных СМИ.

Об этом Дюков заявил в интервью порталу "РБ Спорт". Президент РФС добавил, что его организация и он сам находится в постоянном контакте с УЕФА и его руководителями, продолжая сотрудничать с европейцами и ждать возможности вновь вернуться на международную арену.

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"В нашей коммуникации мы руководствуемся тем, что все говорим напрямую. Нам не нужны посредники. При всем уважении к журналистам, но я привык доверять тому, что слышу сам, а не тому, что читаю в изданиях, которые даже не знаю. Какая-то газета что-то написала..." – сказал Дюков.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков обреченно отреагировал на заявление Чеферина о возвращении команд из РФ в международные турниры. Напомним, российские клубы отстранены от розыгрышей Лиги чемпионов, Лиги УЕФА и Лиги конференций, а национальная сборная – от отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 и Лиги наций.

При этом УЕФА вернул представителей России в свои соревнования, назначив на игру женской Лиги наций бригаду арбитров из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский тренер Валерий Овчинников словами "задачу поставили для российской армии" пригрозил УЕФА после заявления о возвращении.

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