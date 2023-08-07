Футболист сборной Украины переходит в клуб, на который наложено знаменитое проклятье: названа сумма трансфера

Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин, вероятнее всего, уже нынешним летом покинет команду. 22-летний футболист сборной Украины должен стать игроком лиссабонской "Бенфики", на которую наложил проклятье легендарный венгерский тренер Бела Гуттманн.

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По данным известного футбольного инсайдера Николо Скиры, о чем он пишет в социальной сети Twitter, "орлы" предложили "горнякам" за игрока 12 миллионов евро, включая бонусы. Кроме того, "Шахтер" получит 40% от будущей перепродажи Трубина из "Бенфики" в другой клуб.

С самим вратарем уже согласован контракт до 2028 года. Украинский футболист будет получать в Лиссабоне два миллиона евро за сезон. Переговоры между клубами находятся на заключительной стадии.

Отметим, что так называемое проклятье Белы Гуттманна датируется 1962 годом. После выигрыша двух подряд Кубков европейских чемпионов венгр потребовал от руководства "Бенфики" повысить ему зарплату, но получил отказ. В результате тренер ушел из клуба и заявил, что без него лиссабонцы не выиграют европейский трофей в течение 100 лет. С тех пор "орлы" проиграли все восемь финалов еврокубков, в которых принимали участие.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" наказал Анатолия Трубина за отказ подписывать новый контракт с клубом за год до завершения действующего соглашения. Перед этим украинский вратарь согласовал переход в миланский "Интер".

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