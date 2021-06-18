На Евро-2016 Фоменко платили, чтобы он выпускал Зинченко: тренер отреагировал на данные СМИ

Журналист и по совместительству со-ведущий YouTube-канала "ТаТоТаке" Андрей Сенькив заявил, что тренерский штаб сборной Украины во главе с Михаилом Фоменко получал деньги за то, что выпускал Александра Зинченко во время матчей Евро-2016. По его словам, за каждую минуту, проведенную футболистом на поле, наставник национальной команды получал 1000 долларов.

В очередном выпуске одноименной программы журналист напомнил, что в 2016 году наш соотечественник выступал за "Уфу" и готовился к переходу в "Манчестер Сити", и для этого ему необходимо было провести определенное количество матчей за сборную Украины. По этой причине генеральный директор российского клуба Шамиль Газизов и агенты Зинченко обратились к Фоменко и предложили ему эту сделку.

По словам журналиста, эту информацию ему подтвердили 6-7 источников. Вероятно, сам Александр не знает об этих обстоятельствах.

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Бывший тренер национальной команды опроверг слова Сенькива изданию Tribuna и назвал их "дебилизмом".

Отметим, что суммарно за три поединка против Германии (16 минут), Северной Ирландии (7 минут) и Польши (73 минуты) Зинченко провел на поле 96 минут без учета добавленного времени. Украина потерпела три поражения в этих матчах, не забив ни одного гола.

Александр перешел в "Манчестер Сити" в первых числах июля 2016 года через несколько недель после вылета нашей сборной с чемпионата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Зинченко принимал участие в финале Лиги чемпионов, выйдя на поле с первых минут. Он стал лучшим игроком своей команды, но не смог помочь ей завоевать трофей.